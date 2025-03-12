Bu yılki emekli bayram ikramiyesi, yüzde 33 oranında bir artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyelerindeki artışın toplamda 30 milyar liranın üzerinde bir tutara karşılık geldiğini belirtti.

16 milyon emekli için bayram ikramiyesi tutarları belli olurken, ödeme tarihleri de netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödenecek. Ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Bayram ikramiyesi sadece emekliler için değil, aynı zamanda şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığı sahipleri, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi için de geçerli olacak. Dul ve yetim maaşı alanlar için ise ikramiyeler hisselere göre dağıtılacak.

İkramiye ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair sorulara, "Emekli ikramiyelerinde tutar netleşti. Güncellenmesi söz konusu değil. Ödemek için SGK olarak hazırız. 4 bin liralık ikramiye Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacak" cevabını verdi.