Bakan Işıkhan, bu ilaçların 58’inin yerli üretim olduğunu vurgulayarak, “SGK tarafından gerçekleştirilen düzenleme ile 58’i yerli olmak üzere toplam 61 ilacı geri ödeme listesine ekliyoruz,” ifadesini kullandı.

Bu yılın Ocak – Ekim döneminde geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayısının toplamda 397 olduğunu belirten Işıkhan, geri ödeme listelerinde yer alan ilaç sayısının ise 8.786’ya ulaştığını dile getirdi. İlaçların hastalara şifa getirmesini dileyen Bakan, vatandaşlara sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.