Bugün Alanyurt Kocatepe Halı Saha Tesislerinde yapılan açılış maçı geçen yılın şampiyonu Enerji Ünitesi ve 2 sene önceki şampiyon Hamzabey Elektrik bakım arasında oynandı. Enerji ünitesi maçı 6-5 kazandı.

Turnuva hakkında bir açıklama yapan Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Zafer Yiğit, "Bu yıl Starwood Çalışanları Derneği olarak 10.sunu düzenlediğimiz Bölümlerarası Halı saha futbol Turnuvasında 18 Alanyurt Kocatepe Halı Saha Tesislerinde karşılaşacak. Oyun sonucundan takım olma, birlikte hareket etme, abi kardeşlik çerçevesinde, centilmenlik için de oyun oynayıp, kazananı da kaybedeni alkışlayacağız" dedi.

Starwood Orman Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız ise, "10 yıl süresince yapılabilen organizayonlar önce bu organizasyonlara sahip çıkan insanlara teşekkür etmek lazım. Zafer Bey ve ekibindekiler ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonun yapılabilmesi için insanların teveccü edip oraya gelmesi lazım. Ondan sonra bizim yaptığımız kısım geliyor. Bu yıl 10.cunu yapıyoruz. İnşallah 100. yılı da yaparız. Tabii ki turnuva maçlarını izlemeye geleceğim. Sahadaki enerji tabii ki iş ortamına yansıyor. Hiçbir şey bir günde olmuyor çaba sarf etmek lazım. Özellikle son 2 yılda BALTAŞ’la yaptığımız çalışmalar derneğimizle yaptığımız çalışmalarla çok güzel örtüştü. Bunlar birbirlerini tamamlıyor. Sahada bunların faydalarını görmeye başladık. İlk günden beri bizim amacımız kazanmak değil. Amacımız beraber vakit geçirip keyif almak. Bunu çalışma hayatımıza yansıtmamız." dedi.