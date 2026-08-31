Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat, 2025 yılına ait göç ve iltica verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlar, AB ülkelerinin geri gönderme uygulamalarında Türk vatandaşlarının öne çıktığını gösterdi.

Verilere göre, 2025’te AB’den ayrılması yönünde karar verilen 24 bin 950 Türk vatandaşının 13 bin 480’i fiilen birlik sınırları dışına çıkarıldı. Böylece Türk vatandaşları, fiili sınır dışı işlemlerinde vatandaşlık bazında ilk sırada yer aldı.

ÇIKIŞ KARARLARINDA CEZAYİRLİLER İLK SIRADA

AB ülkelerinde 2025 yılında toplam 491 bin 950 üçüncü ülke vatandaşı hakkında AB’den ayrılma kararı verildi. Ayrılma kararı verilenler arasında 45 bin 735 kişiyle Cezayir vatandaşları ilk sırada yer aldı. Cezayir’i Fas, Türkiye ve Suriye vatandaşları takip etti.

Ancak fiilen AB dışına çıkarılanlar açısından tablo değişti. Bu kategoride 13 bin 480 Türk vatandaşıyla Türkiye ilk sırada bulunurken, Türk vatandaşlarını Gürcistan, Suriye, Arnavutluk ve Rusya vatandaşları izledi.Bu tablo, Cezayir vatandaşlarının en fazla "çıkış emri" verilen grup olduğunu, ancak fiili sınır dışı uygulamalarında Türklerin açık ara öne çıktığını gösterdi. Söz konusu farkın iki ülkeyle ilişkilerde bürokratik hız ve yerleşmiş sistem farklarından kaynaklandığı belirtiliyor.

135 BİNDEN FAZLA KİŞİ AB DIŞINA GÖNDERİLDİ

Eurostat verilerine göre, 2025 yılında verilen ayrılma kararlarının ardından toplam 135 bin 460 kişi fiilen AB dışına çıkarıldı.

Ayrılma kararlarının ülkelere göre dağılımında ise Fransa 137 bin 550 kişiyle ilk sırada yer aldı. Fransa’yı 55 bin 240 kişiyle Almanya ve 53 bin 700 kişiyle İspanya takip etti.

Eurostat, AB’den ayrılma kararlarını ve kişinin fiilen AB dışına çıkarılmasını ayrı kategorilerde değerlendiriyor. Bu nedenle hakkında çıkış kararı verilen kişi sayısıyla gerçekten AB dışına çıkarılan kişi sayısı arasında önemli fark bulunabiliyor.