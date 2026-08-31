Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi’nde su kaynaklarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Tuzla Mahallesi sakinleri, bölgedeki suya sahip çıkmak amacıyla bir araya gelerek tepkilerini pankartlarla dile getirdi.

Tuzla Mahallesi, S.S. İnegöl İnayet Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve S.S. Tuzla Yaban Mersini Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile köy sakinlerinin ortak açıklamasında, suyun pazarlık konusu yapılamayacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tuzla Mahallesi, S.S. İnegöl İnayet Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Tuzla Yaban Mersini Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ve köy sakinleri olarak suyumuza sahip çıkmak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Su hayattır ve hiçbir şekilde pazarlık konusu olamaz.”

Mahalle sakinleri, atalarından miras kalan köylerini korumakta kararlı olduklarını belirterek, mücadelelerinin sonuç ne olursa olsun devam edeceğini ifade etti.

Bölgede asılan pankartlarda ise “Suyumuza Dokunma” ve “Suyumuz Satılık Değildir” ifadeleri dikkat çekti.

“KÖYÜMÜZÜ KORUMAKTA KARARLIYIZ”

Tuzla sakinleri tarafından yapılan açıklamanın sonunda, “Sonucu ne olursa olsun, atalarımızdan miras kalan köyümüzü korumakta kararlıyız” mesajı verildi.

Mahalledeki bu çıkış, İnegöl’ün kırsalında su kaynaklarının korunması konusunda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.