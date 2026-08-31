İnegöl’ün otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan Oto Galericiler Sitesi’nde yönetim değişikliği yaşandı. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde üyelerin tamamının oyunu alan Nazmi Kıyar, sitenin yeni başkanı seçilerek görevi devraldı.

“ESNAFIMIZIN SORUNLARINA ÇARE OLACAĞIZ”

Seçimin ardından üyelerine teşekkür eden Başkan Nazmi Kıyar, yeni dönemde önceliklerinin galerici esnafının sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.

Kıyar, “Görev sürem içerisinde önceliğimiz galerici meslektaşlarımın sorunlarına çare olmak olacak. İnegöl galerici esnafının markalaşması, sektörümüzün daha güçlü hale gelmesi ve ilçemize daha fazla katkı sağlaması için hizmet edeceğiz” dedi.

“GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALIŞVERİŞ YAPABİLİRLER”

İnegöl galerici esnafının ticaret anlayışına da vurgu yapan Kıyar, sektörde güvenilirliğin önemine dikkat çekti.

Kıyar, İnegöl’deki galerici esnafının her zaman doğru ticaret yapmayı ilke edindiğini belirterek, başta İnegöllüler olmak üzere şehir dışından gelecek müşterilerin de Galericiler Sitesi’nden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceklerini ifade etti.

Yeni Başkan Kıyar, galerici esnafının birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek hem sektörün gelişimine hem de İnegöl ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğini söyledi.

YENİ YÖNETİM ŞEKİLLENDİ

Seçimin ardından İnegöl Oto Galericiler Sitesi’nin yeni yönetimi de belli oldu.

Başkan: Nazmi Kıyar

Başkan Yardımcısı: Ömer Işık

Muhasebe Üyesi: Gündüz Kurtbaş

Yönetim Kurulu Üyesi: Emre Suvarioğulları

Yönetim Kurulu Üyesi: Batuhan Kıyar

İnegöl Oto Galericiler Sitesi’nde yeni yönetimin önümüzdeki dönemde sektörün sorunlarına yönelik çalışmalar yapması, galerici esnafının birlikteliğini güçlendirmesi ve İnegöl’ün otomotiv sektöründeki marka değerini daha da yukarı taşıması hedefleniyor.