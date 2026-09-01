İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında seyir halindeki 15 KC 792 plakalı otomobilden şüphelendi. Aracı durduran ekipler, sürücü ile araçta bulunan 4 yolcunun alkollü olduğunu tespit etti.



Araçtan indirilen 5 kişi, işlem sırasında polis ekipleriyle sürekli konuşarak diyalog kurmaya ve ekipleri oyalamaya çalıştı. Şahıslardan birinin, "Beni alın. Aracı bağlamak vicdanına kalmış bir şey" şeklindeki sözleri üzerine polis ekipleri, şahısları susmaları konusunda uyardı.

Yapılan kontrollerde sürücü Oktay Y.'nin (53) yapılan alkol testinde 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL, muayenesiz araç kullanmaktan ise 5 bin 662 TL idari para cezası uygulandı.



Araç sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin TL para cezası kesildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin işlemleri sürerken, alkollü şahısların işlem boyunca sergilediği tavırlar dikkat çekti.