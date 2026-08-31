AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son dönemde kamuoyunda gündeme gelen siyasi “tanıklık” açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte yaşadığı kritik süreçlere ilişkin bazı isimlerin tanıklıklarını kamuoyuyla paylaşmasına değinerek, yakın tarihe tanıklık etmenin önemli olduğunu belirtti.

“30-35 yıla sari bu yolculukta elbette önemli süreçlere tanıklığımız oldu” diyen Çelik, söz konusu süreçlere ilişkin detayların paylaşılması konusunda ise zamanlamaya dikkat çekti.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemlerde AK Parti’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yaşadığı kritik süreçlere ilişkin tanıklık ettiklerini ifade eden arkadaşların açıklamalarını okuyoruz. Yakın tarihe tanıklık etmek kıymetlidir.”

“VAKTİ GELİNCE PAYLAŞMAK DOĞRU OLANDIR”

Siyasi yolculuğunun 30-35 yıllık bölümünde önemli süreçlere tanıklık ettiğini belirten Çelik, “Bunları vakti gelince paylaşmak doğru olandır” ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte çalıştığı isimlere geniş alan açtığını ve onların kapasitelerini ortaya koymalarına imkan sağladığını savundu.

Açıklamasında Erdoğan’ın liderlik tarzına da vurgu yapan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın birlikte çalıştığı tüm arkadaşlarına geniş alanlar vermiş, kapasitelerini ortaya koymasına imkan tanımış, hatalarının bedellerini de kendisi üstlendiği gibi katkılarını da hakkıyla değerlendirmiştir.”

“BAŞARININ SAHİBİ ÇOK OLUR, DAVA SAHİBİ İSENİZ…”

Faruk Çelik paylaşımının son bölümünde ise AK Parti’nin siyasi başarısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolüne dikkat çekti.

Çelik, “Başarının sahibi çok olur, dava sahibi iseniz bilirsiniz ki bunun temsil edeni bir kişidir” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle tamamladı:

“O da bugünleri ilmek ilmek örerek getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdır.”

Çelik’in açıklaması, AK Parti içerisindeki geçmiş dönemlere ilişkin “tanıklık” tartışmaları sürerken dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.