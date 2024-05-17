Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilaç reçetelerine ilişkin önemli bir değişiklik duyurdu. Artık, aile hekimlerinin raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarını da yazabileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin yetki alanını genişleten bir karar aldıklarını belirterek, kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji gibi hastalıklar için gereken ilaçların artık aile hekimleri tarafından da reçetelenebileceğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, "Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağladık" ifadelerini kullandı.