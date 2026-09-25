Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mevlüt Özkan Tokay, gelişigüzel takviye kullanımının koruyuculuk sağlamadığına işaret ederek, "Çocuğun kan tahlilleri zaten normalse, multivitaminler yalnızca bu mevcut seviyeyi korumaya yarar. Temel yaklaşımımız ezbere takviye vermek değil; çocuğun dengeli beslenmesini, düzenli uyumasını ve varsa eksik değerlerin tespit edilip yerine konulmasını sağlamaktır" dedi.

Mevsim geçişleriyle beraber çocukluk çağı hastalıklarının tırmanışa geçtiğini aktaran Dr. Mevlüt Özkan Tokay; bağışıklık sisteminin henüz tam olgunlaşmamış olmasının, okul ve kreş gibi kapalı ve kalabalık alanlarda uzun saatler geçirilmesinin ve ani hava değişimlerinin vücut savunmasını zayıflattığını belirtti. Birçok ailenin bu dönemde koruma refleksiyle vitaminlere sarıldığını hatırlatan Tokay, yapılan güncel klinik çalışmaların multivitamin veya C vitamini kullanımının hastalığa yakalanma sıklığını ya da hastalığın şiddetini doğrudan değiştirmediğini ortaya koyduğunu vurguladı.

"Önce kan tahlili yapılmalı, eksiklik replasmanla giderilmeli"

Rastgele takviye kullanımının sakıncalarına değinen Dr. Tokay, şu uyarılarda bulundu:

"Çocuğun kan tablosu sağlıklıysa, multivitamin kullanımı sadece var olan değerleri muhafaza etmekten öteye geçmez. Ülkemizde çocuklarda demir eksikliği oldukça yaygın bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle ezbere vitamin vermek yerine öncelikle kan tahlilleri yapılmalı ve vücuttaki spesifik eksiklikler netleştirilmelidir. Eğer tespit edilen bir yetersizlik varsa, öncelikle bu değerler yerine konulmalı (replasman tedavisi uygulanmalı), ardından ihtiyaç görülürse hekim tavsiyesiyle multivitamin desteğine geçilmelidir."

"Başarı destekleyici takviyeler hekim kontrolünde alınmalı"

Zihinsel gelişimi ve okul başarısını desteklemek amacıyla piyasada yer alan preparatlara da değinen Dr. Tokay, "İçeriğinde sitikolin, arjinin ve lizin bulunan bazı özel takviyeler okul çağındaki çocukların odaklanma ve gelişim süreçlerinde elimizi güçlendirebiliyor. Ancak bu tür ürünler de dâhil olmak üzere hiçbir takviye hekim kontrolü ve onayı olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır" dedi.

"En güçlü kalkan: Dengeli tabak ve kesintisiz uyku"

Tıbbi literatürde vitamin kullanımına dair katı bir yaş sınırı çizilmediğini, ürün prospektüslerinin belirli yaş kriterlerine (2 yaş ve üzeri ya da 4 yaş ve üzeri gibi) göre düzenlendiğini aktaran Uzm. Dr. Tokay, "Bizim en temel reçetemiz; çocuğun mevsimine uygun taze gıdalarla beslenmesi, uykusunu düzenli alması ve eksikliği saptanan vitaminlerin hekimce planlanmasıdır. Beslenme ve uyku kalitesi ne kadar yüksek olursa, enfeksiyonlara karşı doğal direnç de o kadar sağlam olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ateş düştükten sonra 2 gün beklenmeli"

Sınıflarda hijyen tedbirlerinin titizlikle uygulanması gerektiğini hatırlatan Dr. Mevlüt Özkan Tokay, bulaş zincirini kırmada ailelerin alması gereken sorumlulukları şöyle özetledi:

"Hastalık belirtisi gösteren çocukların kesinlikle okula gönderilmemesi gerekir. Enfeksiyonun en bulaşıcı olduğu evre, ateşin aktif olduğu dönemdir. Çocuğun ateşsiz geçirdiği ikinci günün ardından okula dönüşü planlanmalıdır. Ev içerisinde ise diğer aile fertlerinin korunması adına hasta bireyle yakın temas sınırlandırılmalı, gerekirse maske takılmalı; havlu, bardak, tabak ve çatal-bıçak gibi kişisel eşyalar kesinlikle ayrılmalıdır. Unutulmamalıdır ki hastalıklardan korunmanın en temel ve zahmetsiz yolu düzenli uyku ve sağlıklı beslenmedir."