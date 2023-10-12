Çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin verilmemesi kararına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Vedat Işıkhan, "Elde edebileceğimiz maksimum sonuç buydu ve bu anayasaya aykırı değil" diye konuştu. CHP ise düzenleme bu şekilde Meclis'ten geçerse Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi düşünüyor.

Bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiyenin sadece çalışmayan emeklilere verileceği ile ilgili tartışma sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bütçe imkanlarına göre en iyisi yaptık mesajı verdi.

Bakan Işıkhan açıklamasında;

Düzenlemeyi tamamladık hayırlı olsun emeklilerimize. Çalışan emeklileri kapsam dışı bıraktık takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçede kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu hayırlı olsun bunun dışında da gündemimizde bir çalışma söz konusu değil.

dedi.

Çalışan emeklilerin kapsam dışı kalması anayasaya aykırı değil diyerek vurgu yapan Vedat Işıkhan,

Yok anayasaya aykırılık zaten emekli olmuş çalışmaya devam ediyor. Bizim hedef grubunuz sosyal devlet olarak da mağdur durumda olan emeklilerimizi kapsam içine almaktı. Bu hayırlı oldu bence çok güzel bir sonuç elde ettik.

dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ise düzenlemenin mevcut hali ile çıkması durumunda Anayasa Mahkmesine gideceklerini söyledi.

Başarır,

Çalışan emeklilere bu para verilmiyor neden çünkü onların ihtiyacı yokmuş. Eğer böyle geçer anayasa mahkemesine mutlaka götüreceğiz çünkü eşitlik ilkesine aykırı. Bu bir utanç meselesi. Emekli açlığa teslim edilemez.

ifadelerinde bulundu.