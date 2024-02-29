Bursa iş dünyasını küresel ekonomideki dönüşüme hazırlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın nitelikli istihdama dönük projeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’dan tam not aldı. Ziyaret ettiği BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü’ne hayranlığını dile getiren Bakan Işıkhan, “Bursa, mesleki eğitimde öncü durumda. Burada gençlerimize inanılmaz bir eğitim veriliyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve beraberindeki heyetle birlikte BTSO’nun DOSAB’da bulunan BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü’nü ziyaret etti. Vedat Işıkhan, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Yönetim Kurulu üyeleri Muhsin Koçaslan, Abidin Şakir Özen ve Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt’un ev sahipliği yaptığı ziyarette, BUTEKOM, BUTGEM, BTSO MESYEB, Mutfak Akademi, Enerji Verimliliği Merkezi, Bursa Model Fabrika ve Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Işıkhan, ilk defa böylesine geniş bir merkezi inceleme fırsatı bulduğunu söyledi. Tüm Türkiye için örnek alınabilecek bir kampüsle karşılaştıklarını ifade eden Işıkhan, “Gençlerimizin meslek edindirme sürecine böyle bir ortam hazırladıkları için başta BTSO yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bundan daha güzel bir işbirliği olamaz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, BTSO’nun sanayiden hizmet sektörüne kadar tüm işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli bir platform oluşturduğunu belirterek, “Bursa, mesleki eğitim konusunda öncü durumda. Günümüzün en son uygulaması olan elektrikli mekanik araçların üretimi dahil gençlerimize inanılmaz bir eğitim veriliyor. Bursa’yı bu noktada çok başarılı buluyoruz. Gençlerimizi istihdama kazandırma noktasında her zaman destekçileri olacağız. Farklı şehirlerimizin ticaret ve sanayi odalarına bu tür merkezler kurmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü özel ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli kendisi eğitiyor, yönetiyor ve istihdama kazandırıyor. Bundan daha güzel bir iş birliği olamaz. Biz de bakanlık olarak hem İŞKUR hem de SGK aracılığıyla işverenlerimizi ve ticaret ve sanayi odalarımızı desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine tam not

İş sağlığı ve güvenliği konusunun kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Vedat Işıkhan, “Üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuda BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü bünyesinde faaliyet gösteren merkezlerimizin de kurallara fazlasıyla uyduğunu gördük. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim her şeyimiz. Kullanılan giyim malzemeleri, alınan tedbirler, araç ve gereçler kontrolü sağlamak için gayet yeterli. Merkezlerimizin aldığı bu tedbirleri görmek bizleri çok mutlu etti. Bu şekilde çalışmaya devam ettiğimiz zaman Türkiye Yüzyılı’nın en iyi noktasına ulaşacağımızı ümit ediyorum” dedi.

“İnsana yatırım önceliğimiz olmaya devam edecek”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü bünyesindeki projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyete bilgi verdi. Küresel ticarette önemli bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirten İsmail Kuş, “Beşeri sermaye, en önemli gücümüz. İnsan kaynağımızın niteliklerini yeni ekonomiye göre geliştirmek zorundayız. BTSO olarak gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde üyelerimizi ve çalışanlarımızı yeni rekabet şartlarına hazırlamak istiyoruz. Bu kapsamda son 11 yılda çok önemli projeleri hayata geçirdik. Gerek sanayicimizin gerekse de hizmet sektörümüzün talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz istihdam projelerinin Sayın Bakanımız tarafından da takdir görmesinden mutluyuz. Bakanlığımızın öncülüğünde nitelikli istihdam ve katma değerli üretime güç katan vizyon projelerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.