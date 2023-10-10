Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, aşı karşıtlığı eleştirilerine cevap vererek, "Aşı karşıtlığı, mantıkla bağdaşan bir tutum değil. Biz, aşıya karşı olmak gibi bir durumu asla kabul etmeyiz" dedi.

Bakan Koca, Türkiye'nin çocukluk çağı aşılarında yüzde 95'in üzerinde aşılama oranına sahip olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurullarıyla birlikte hareket ettiğini ve bilimsel, mantıklı adımlar attığını belirtti. "Aşı karşıtlığı, mantıksız bir yaklaşımdır" diyen Koca, aşının önemini vurguladı.

Hakkındaki eleştirilerin hekimlere ve bilim insanlarına yönelik olmadığını açıklayan Bakan Koca, hekimlerin özlük haklarını ve saygınlığını korumak amacıyla yaptığı açıklamaların yanlış yorumlandığını söyledi.

Çocukluk çağı aşılarının önemine dikkat çeken Bakan Koca, tüm vatandaşları çocuklarının aşılarını eksiksiz yaptırmaları konusunda hassas olmaya çağırdı. Ayrıca, herkesin mevsimsel grip aşısını yaptırması gerektiğini belirterek, Covid-19'un mevsimsel hale gelebileceğini ve grip aşısına eklenerek uygulanabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı ayrıca, yeni şehir hastanelerinin yapımına devam edildiğini ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlandığını duyurarak, toplamda 37'ye yakın şehir hastanesinin tamamlanacağını ifade etti. İzmir Şehir Hastanesi'nin de yakın bir süre içinde hasta kabulüne başlayacağını belirtti.