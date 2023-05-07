Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul seçim çalışmaları çerçevesinde Pendik’te Zonguldaklı vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, ‘’ Yine “İlk Evim İlk İş Yerim” projemiz kapsamında Zonguldak’ımıza bin 650 konut inşa ediyoruz’’ dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul seçim çalışmaları çerçevesinde Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Zonguldaklı vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, Zonguldaklılara müjde verdi. Bakan Kurum’a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti.

‘’ Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 561 bin bağımsız bölüm başvuru yapıldı’’

Pendik’te Zonguldaklılarla bir araya gelen Bakan Kurum, "İstanbul’u istikbale taşımak için gayret ediyoruz. “Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar” diyoruz. “İstanbul’da 1,5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü” diyoruz. “Yarısı Bizden, Yarısı Devletten” diyoruz. Bugün İstanbul’da başlattığımız bu dönüşüm, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesidir. Ve şu anda İstanbul’un bu tarihi dönüşümünde, yüzyılın dönüşümünde, Yarısı Bizden kampanyamızda başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Şöyle rakamları açıklayalım da Kılıçdaroğlu milletimizin, Zonguldaklı kardeşlerimizin devletine olan, Cumhurbaşkanımıza olan itimadını, güvenini Pendik’ten duysun. Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 561 bin bağımsız bölüm başvuru yapıldı. Yani daha şimdiden 2,2 milyon vatandaşımızın hayatı değişiyor. İstanbul’a söz, bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayacak’’ dedi.

‘’ Şehrimize son 21 yılda her alanda 30 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık’’

Zonguldaklılara yapılacak projelerden bahseden Kurum, ‘’ İstanbullu hiçbir kardeşim, Zonguldaklı hiçbir kardeşim riskli yapılarda oturmayacak. Hiçbir gencimiz afetlere karşı güvensiz hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız, yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak. Zonguldakımızın hikâyesinde, Zonguldaklı kardeşlerimizin alın teri var, emekleri var. Zonguldak Devrek’ten Kozlu’ya, Alaplı’dan Çaycuma’ya kadar bir uçtan bir uca gayretin ve azmin şehridir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul’umuzu dev eserlerimizle ihya ederken, karaelmasın başkenti Zonguldakımızı da altyapıdan üstyapıya, millet bahçelerinden kentsel dönüşüme, çevre yatırımlarından sosyal konut projelerimize kadar pek çok yatırımlarımızla en güzel şekilde istikbale taşıyoruz. Şehrimize son 21 yılda her alanda 30 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Zonguldak’ımızda TOKİ eliyle 11 bin 227 konut ile beraber onlarca sosyal donatı alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine “İlk Evim İlk İş Yerim” projemiz kapsamında Zonguldakımıza bin 650 konut inşa ediyoruz. 2 bin konut yapılacak arsamızı da sizlerin hizmetine sunuyoruz. Zonguldakımızda İller Bankası aracılığıyla altyapıda yatırım tutarı 2,1 milyar lira olan 162 projemizi bitirdik. Yine şehrimizde yeşil alan miktarını artırıyoruz, toplam büyüklüğü 260 bin metrekare olan 5 millet bahçesini sizlere kazandırıyoruz.

‘’ Zonguldakımızın şanına yaraşır bir Kültür ve Sanat Merkezini şehrimize kazandıracağız’’

Sözlerine müjde vererek devam eden Bakan Murat Kurum, ‘’Ben buradan Zonguldaklı hemşerilerime birkaç müjde vermek istiyorum. Az evvel, Zonguldak Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Ziya Bey, Zonguldakımızda bir kültür merkezine ihtiyaç olduğundan bahsetti. Tabi fahri bir Zonguldaklı olarak sizlerin bu talebine kayıtsız kalmak olmaz. Bu yüzden buradan sözünü veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda Zonguldakımızın şanına yaraşır bir Kültür ve Sanat Merkezini şehrimize kazandıracağız. Yine Başkanımız, İstanbul’da nüfusu yaklaşık 200 bin Zonguldaklılar olarak bir dernek binasına ihtiyacımız var dediler. Onun da sözünü buradan veriyoruz. Allah’ın izniyle en kısa zamanda sizler için, Zonguldaklı hemşerilerimiz için bir dernek binası inşa edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Dernek binasına ilişkin maddi manevi desteği vereceğim. 14 Mayıs sonrası orada toplantı yapacağız. Biz her zaman Zonguldak’ımızın, Zonguldaklı kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa onu inşa ediyor, yerine getiriyoruz. Çünkü Zonguldak buna değer, Zonguldak’ın güzel insanları buna değer." dedi.