Ziyaretin ardından bir açıklama yapan İyi Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, "Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı’nın kıymetli ziyaretleri vesilesiyle ülke gündeminin kritik başlıklarını değerlendirme fırsatı bulduk. Görüşmemizin merkezinde, hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın durumu ve kamuoyunda tartışma yaratan “PKK silah bıraktı” açıklamaları yer aldı.

Öncelikle, Sayın Özdağ’ın ifade özgürlüğü kapsamında yaptığı siyasi değerlendirmeler nedeniyle tutuklu bulunması, demokrasimiz adına ciddi bir endişe kaynağıdır. Farklı düşüncelerin özgürce dile getirilebildiği, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir Türkiye hedefimizden asla sapmayacağız.

Öte yandan, PKK tarafından yapılan “silah bırakma” açıklaması, dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Bu tarz açıklamalar, geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler ışığında ihtiyatla değerlendirilmelidir. Sahada hâlen güvenlik güçlerimize yönelik saldırıların sürdüğü, sınır hattımızın her gün tehdit altında olduğu bir ortamda, bu açıklamaların gerçeği ne kadar yansıttığı büyük bir soru işaretidir.

İktidarın, bu tür söylemleri bir başarı hikayesi gibi sunmaya çalışması ise hem kamuoyunun vicdanında hem de şehit ailelerinin yüreğinde derin rahatsızlık yaratmaktadır. Gerçek bir çözüm ve kalıcı barış, terör örgütlerinin beyanlarıyla değil, devletin kararlı ve ilkeli duruşuyla sağlanabilir.

İYİ Parti olarak biz, terörle mücadelenin sulandırılmasına, geçmişte yaşanan hataların tekrarına karşı durmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin birliği, milletimizin güvenliği ve adaletin tesisi, her türlü siyasi hesaplaşmanın üstündedir.

Nazik ziyaretleri için Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanı Serkan Tetikel ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm kamuoyunu dikkatli, sağduyulu ve duyarlı olmaya davet ediyoruz."