Belediyeye ait kullanılmayan araziler değerlendirilerek Konaklı Mahallesi’nde 23 dönümlük alana 800 adet zeytin fidanı dikildi. Bu anlamlı etkinlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve mahalle muhtarı Hasan Tosun da yer aldı. Başkan Özdemir fidan dikimine bizzat katılarak can suyunu verdi ve üretimin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Zeytin üretiminin Nilüfer’de önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Başkan Özdemir, Konaklı Mahallesi’nin bu alandaki katkısına dikkat çekti. Nilüfer’de yetiştirilen zeytinlerin yaklaşık yüzde 40’ının bu mahalleden çıktığını belirten Özdemir, atıl durumda kalan alanları değerlendirerek üretimi canlandırmak istediklerini ifade etti.

Tarımsal üretimin desteklenmesi ve örnek modellerin geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Özdemir, yeni yöntemler denediklerini ve kooperatifleri güçlendirdiklerini söyledi. Ürünlerin belediye tarafından satın alınarak üreticinin destekleneceğini de sözlerine ekleyen Özdemir, amaçlarının Nilüfer’in köylüsünü bölgenin söz sahibi yapabilmek olduğunu ifade etti.