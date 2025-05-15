Resmi Facebook hesabından paylaşımda bulunan Başkan Bozbey, mecliste yaşanan tartışmalar nedeniyle kent adına alınması gereken kararların görüşülemediğini ifade etti.

Bozbey, “Belediye Meclisimizde yaşanan ve bizleri üzen olaylar nedeniyle Bursa'mız için almamız gereken kararları alamadık. Dahası Meclisimize ve Bursa’mıza yakışmayan hakaretler işittik. Benim şahsıma hakaret ettiğini zannedenler, aslında tüm Bursalılara hakaret etmiştir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların beklentilerinin, sorunlarının çözülmesi ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturulması yönünde olduğunu vurgulayan Bozbey, yaşanan gelişmelerin meclis toplantısını işlevsiz hale getirmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Bozbey, bu durumun Bursalılar için alınacak kararların ertelenmesine neden olduğunu dile getirdi.

Tüm olumsuzluklara rağmen görevlerini sürdüreceklerinin altını çizen Bozbey, “Ancak güneş balçıkla sıvanmaz. Tüm bu yapılanlara rağmen biz Bursalıların sorunlarını çözmeye, Bursalıları gülümsetmeye devam edeceğiz” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.