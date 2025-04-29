Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğum Destek Sistemi’ne yapılan başvurularla ilgili bir soru üzerine, ailenin toplumdaki yerinin önemine vurgu yaptı. Ailenin, sevgi, merhamet ve sadakatle kurulan en güvenli sığınak olduğunu belirten Göktaş, anayasal bir sorumluluk olarak ailenin korunması ve güçlendirilmesine öncelik verdiklerini söyledi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini ve doğum yardımı miktarlarının güncellenip geliştirildiğini ifade etti.

287 bin 518 başvuru yapıldı

Bakan Göktaş, bu doğrultuda 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan çocuklar için uygulanacak yeni destekleri hatırlattı. Buna göre, ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılacağını, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verileceğini belirtti. Göktaş, bu ödemelerin herhangi bir şart aranmadan, çocuklar beş yaşına gelene kadar kesintisiz şekilde devam edeceğini vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Doğum desteklerine başvuruları 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. 3'üncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. 3'ün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak, gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti."

Doğum yardımında ilk ödemeler mayıs ayında

Ödemelere ilişkin de bilgi veren Göktaş, "Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu Mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.

Gençlere beyaz eşyadan mobilyaya 'indirim' anlaşması

Aile Yılı'nda yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin, ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum."

Evlenecek gençlere destek sağlamak amacıyla özel sektöre de çağrıda bulunan Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında gençlerin evlilik sürecini kolaylaştırmak isteyen tüm firmaları özel indirimlerle protokole katılmaya davet ettiklerini belirtti. Ayrıca, Aile Yılı boyunca aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.