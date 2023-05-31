Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı önümüzdeki dönemde vatandaşların refah seviyesini daha ilerilere taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK'in açıkladığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 4'lük ekonomik büyüme verisini değerlendirdi.

Türkiye'nin AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olduğunu söyleyen Bakan Nebati, "Zorlu dış konjonktürün yanı sıra asrın deprem felaketini de yaşadığımız bu dönemde yatırım, üretim ve istihdamdan asla taviz vermedik. Mali disiplinle elde ettiğimiz mali alan sayesinde, depremin ekonomimiz üzerinde açtığı yaraları günbegün telafi ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Nebati, "Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı önümüzdeki dönemde, vatandaşlarımızın refah seviyesini daha ilerilere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.