Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ümraniye’de Rizeliler Buluşmasına katıldı. Burada konuşan Bakan, “Büyükşehir Belediyesi spor anlamında İstanbul’a hiçbir şey yapmadı. Çivi çakmadı. Yapılanların çoğu Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş zamanında yapılanlar” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Rizeliler Buluşması’ kahvaltı programında konuştu. Ümraniye Nikah Salonunda gerçekleştirilen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasında İBB’yi eleştiren Bakan Bak, Büyükşehir Belediyesinin spor anlamında İstanbul’a bir şey yapmadığını ve yapılanların çoğunun önceki yönetimler döneminde yapıldığını ifade etti.

“AK Parti iktidarı zamanında yapılan yüzme havuzları sayısı 700’ü geçiyor”

Kahvaltı programında konuşan Osman Aşkın Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye’nin dört bir yanında binlerce tesis yapılıyor. Bu tesisleri yaparken Belediyelerimiz ile ortak çalışma içerisinde oluyoruz. Onlara destek veriyoruz. Bazen yarı yarıya yapıyoruz. Amaç, gençlerimize hizmet etmek, spor yapmalarını sağlamak. AK Parti iktidarı zamanında yapılan yüzme havuzları sayısı 700’ü geçiyor. İnşaatı devam edenler var” dedi.

“10 milyon çocuğa yüzme öğretildi”

Türkiye’de açılan yüzme kurslarından bahseden Bakan Bak, “Yüzme bilmeyen projesi başlattık, çocuklarımıza yüzme öğretiyoruz. Program çerçevesinde çocuklara yüzme öğretiyoruz. 10 milyon çocuğa yüzme öğretildi bu ülkede. Bir çocuk boğulduğu zaman ne kadar içimiz acıyor değil mi? Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz” sözlerini kullandı.

“Büyükşehir Belediyesi spor anlamında İstanbul’a hiçbir şey yapmadı”

İBB yönetimini eleştirerek sözlerine devan eden Bakan Bak, “İsmet ağabey engelli havuzunu hemen devraldı ve 2 ay içerisinde hemen yapıp gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi el koymuştu. İsmet başkan davasını kazandı. He şeyi söküp götürdüler ama İsmet ağabey onu 2 ay içerisinde yeniden yaptı. Ve engellilerin hizmetine soktu. Büyükşehir Belediyesi spor anlamında İstanbul’a hiçbir şey yapmadı. Çivi çakmadı. Yapılanların çoğu Recep Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş zamanında yapılanlar. Spor noktasında geride kaldı ve bizde bunları kapatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.