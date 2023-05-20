Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 82 bin 405’i okullarına geri döndü"dedi.Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşanan büyük afetin ardından okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımızda en kısa sürede eğitim öğretim faaliyetlerimize başlamakla bölgedeki yaşamın olağan akışına kavuşmasına öncülük ettik.

Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 82 bin 405’i okullarına geri döndü" ifadelerini kullandı.