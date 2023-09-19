Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ABD’de düzenlenen “Dünya Şehirler Günü ve Sıfır Atık Girişimi Programı Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştuANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler’in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile bir araya gelerek “Dünya Şehirler Günü ve Sıfır Atık Girişimi Programı Basın Bilgilendirme Toplantısı”na katıldı.

BM Genel Merkezi Sekretarya Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, “Dünya Şehirler Günü” etkinliklerinin 31 Ekim’de İstanbul’un Üsküdar ilçesinde düzenleneceğini belirtti. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde düzenlenecek olan etkinliğin “Herkes için Sürdürülebilir Kentsel Gelişimin Finansmanı” temasıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Özhaseki, konuşmasında şehirleri inşa etmenin önemine vurgu yaparak, “Şehirlerdeki hayat standardını artırabilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için finansman meselesi önemli bir noktada yer alıyor. Özellikle dünya genelinde yaşanan afetler nedeniyle şehirlerin büyük kayıplar verdiği bir dönemde bu yılki ‘Dünya Şehirler Günü’ temasının herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı olarak belirlenmesi oldukça yerinde ve önemli olmuştur. Biz kadim medeniyet birikimimizi yansıtan ve dünya şehirleriyle yarışan şehirler hazırlarken sürdürülebilirliği merkeze alıyoruz.” dedi.

“DEPREM KONUTLARINI İKİ AY İÇERİSİNDE TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ”

Bakan Özhaseki, Türkiye’nin en fazla deprem riski taşıyan 5 ülkeden birisi olduğunu hatırlatarak, geçen yüzyıl içerisinde ana kara üzerinde 60'tan fazla yıkıcı deprem meydana geldiğini aktardı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem hakkında konuşan Bakan Özhaseki, “50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz üst üste iki büyük depremi yaşadık. O depremlerde hasara uğrayan şehirlerimiz, ilçelerimiz ve köylerimiz çok eski ve tarihi yerleşim yerleriydi. İçlerinde yüzlerce yıllık eserlerin bulunduğu şehirlerdi. Yaşanan depremler sebebiyle 680 binden fazla konut ve 170 bin civarında da ticari alanımız yerle bir oldu. 11 şehrimizde, 14 milyon vatandaşımız bundan etkilendi. Bizim birinci işimiz depremzede vatandaşlarımızı bir an önce güvenli konutlarına kavuşturmak. Şu anda 200 binden fazla konutun inşaatına devam ediyoruz. İnşası biten konutları iki ay sonra teslim etmeye başlayacağız. Diğer taraftan da evini güvenli zeminlerde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız için başlattığımız Yerinde Dönüşüm projesini sürdürüyoruz. Şu anda 210 bin başvuru gerçekleşti. Yerinde Dönüşüm sürecine hükümet olarak hibe ve kredi desteği veriyoruz. 4 kırmızı çizgimizden taviz vermeden, her bir safhasını Bakanlığımızın denetlediği bir inşa süreci devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en kısa sürede vatandaşlarımızı güvenli, iklim dostu ve Sıfır Atık uyumlu konutlarına taşımakta kararlıyız.” şeklinde konuştu.

“SIFIR ATIK İLKELERİNE GÖRE ŞEHİRLERİ İNŞA EDİYORUZ”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Anadolu coğrafyasında son bin yılda yaşanan en büyük felaket olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Biz afetten zarar gören şehirlerimizi güvenli, mahalle kültürüne uygun ve iklim dostu yapılar olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni konut ve iş yerlerimizi Sıfır Atık uyumlu olarak hazırlarken aynı zamanda akıllı şehirler konseptine uygun bir şekilde tasarlıyoruz. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne ulaşabilmek için kaynak için ham madde, kullanılan atık oluşumunun engellenmesi, geri dönüşüm, israfın son bulması gibi konuları da gündemimize alarak İstanbul'da tartışmak istiyoruz.” dedi.