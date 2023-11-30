Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, KDV ve ÖTV gibi enflasyonu olumsuz etkileyen vergi artışlarının tekrarlanmayacağını vurgulayarak, bu adımların ekonomik istikrara katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

2024'ün ikinci yarısından itibaren Türkiye'ye kaynak girişinin artmasıyla ilgili umutlarını paylaşan Bakan Şimşek, bu sürecin ekonomiyi canlandırarak pozitif bir etki yaratacağını ifade etti. "Enflasyonu tek haneye indirmek dışında seçeneğimiz yok." diyen Şimşek, aylık enflasyonda yaşanan yavaşlamanın devam edeceği konusundaki beklentilerini dile getirerek şu açıklamalarda bulundu;

Ekonomik büyüme güçlü, bu cesaret verici ama burada önemli olan büyümenin kalitesini artırabilmek. Önümüzdeki dönemde büyümenin iki ana motoru verimlilik artışı ve var olan imkanların verimli alanlara kanalize edilmesi.

Önümüzdeki dönem büyüme yavaşlayacak

Önümüzdeki dönemde büyüme büyük ihtimalle bir miktar yavaşlayacak, önemli olan OVP perspektifiyle sürdürülebilir büyüme patikasına girilmesi. Bu yıl bütçe açığı OVP'de öngörülenden bir miktar daha düşük olabilir. Geniş anlamlı rezervlerin vadesine bir yıl kalan borca olan oranını 1'e çıkartmak istiyoruz.

Pogramımızın iç tutarlılığı var

Var olan programımız çalışıyor, iç tutarlığı var; içeride de dışarıdada programa olan güven artıyor.

Sermaye girişi başladı, Ocak-mayısta portföy akımı olarak net 2,9 milyar dolar çıkış oldu, haziran-eylülde 5 milyar dolar net artış var.

Türkiye'ye kaynak girişi 2024 ikinci yarıdan itibaren artacak çünkü küresel finansal koşullar daha elverişli hale gelecek. Türkiye'ye kaynak girişi arttı, bankaların yurt dışı borçlarını çevirme oranı ocak-mayısta yüzde 96'ydı, haziran-eylülde yüzde 142'ye çıktı. Kaynak akışı başladı ve güçlü; 2024 ikin ciyarıdan itibaren güçlenerek artacak. Enflasyonu tek haneye düşürme çabası doğrudan yabancı yatırımı da olumlu etkileyecek.

Vergi artışları tekrarlanmayacak

KDV gibi akaryakıtta ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarına gittik. Bu vergi artışları tekrarlanmayacak. Yani gelecek sene sistemden çıkmış olacak. Yüzde 40'a kadar vergi için yetki alınıyor. Bu olacağı anlamına gelmiyor. Liralaşmayı desteklemek için piyasa koşulları el verdiğinde vergiyi kullanıp bu sürece katkıda bulunabiliriz. Önümüzdeki dönemde oturup daha adil vergi sistemi konusunda ciddi adımlar atacağız.

Hedefimiz enflasyonda tek hane

Enflasyonu tek haneye indirmek dışında seçeneğimiz yok. Kararlıyız bunu yapacağız. Kısa vadede büyümede yavaşlama riskini alıp bunu yapmak durumundayız. Aylık enflasyonda yavaşlama devam edecek.

Son dönemde fiyatlama davranışlarında ciddi bozulma var. Ancak iş insanlarının OVP'yi baz almaları kendileri için hayırlı olacak.

KKM ağustos ortasında 3,4 trilyon lira ile zirveyi buldu. Kasım ortası itibarıyla 2,8 trilyona indi, bunun devamını bekliyoruz. Rezervlerimiz güçlü olduğu bir noktada zamanlamasını biz belirleyeceğiz, KKM'ye vergi teşviğini kaldıracağız.

Yakın vadede Eximbank'a 10 yıl vadeli yüksek montanlı sermaye benzeri kredi bulacağız.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi desteğini önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'ndan alıp bütçe kapsamında yapmak istiyoruz.