Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden enflasyon beklentilerine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. Şimşek'in paylaşımına göre, son on ay içinde 12 ve 24 aylık enflasyon beklentileri olumlu yönde iyileşme gösterdi. Temmuz ayında geçici etkilerden kaynaklı olarak aylık enflasyon yüksek gerçekleşse de, yıl sonu için beklentilerde sınırlı bir artış öngörülüyor. Öte yandan, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %28,7'ye gerileyerek, 24 ay sonrası beklenti ise %19,3 olarak belirlendi. Şimşek, ağustos ayında yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş beklediklerini ve yılın geri kalanında düşüş eğiliminin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ