Şimşek, Mayıs 2023'te 300 milyon TL olan reeskont kredileri günlük limitinin 4 milyar TL'ye çıkarıldığını, ayrıca Eximbank’ın sermayesinin 21,9 milyar TL artırılarak 35,7 milyar TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, reeskont faiz oranlarına yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirildiğini ve reeskont kredisi kullanımında uygulanan yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış şartının kaldırıldığını belirtti. Hizmet ihracatındaki vergi istisnası oranının da 30 puan artırılarak yüzde 80’e çıkarıldığını vurgulayan Şimşek, Eximbank’ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı krediler için yaklaşık 1,1 milyar dolarlık Hazine geri ödeme garantisi ve karşı garanti sağlandığını kaydetti.

Ayrıca, Şimşek, 2025 yılı itibarıyla yüksek teknolojili ve katma değerli üretime yönelik reeskont kredileriyle daha fazla imkân sağlayacak yeni bir modelin hayata geçirileceğini belirtti.