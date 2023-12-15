Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro projesinde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Altunizade metro projesi tamamlandığında saatte 8 bin 100 yolcu taşınacağını, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edilebileceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro Projesi’nin şantiye alanını ziyaret etti. Uraloğlu, şantiye alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “İstanbul’u Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz” dedi.

“Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz”

Bakan Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere İstanbul’u Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometredir” dedi.

“9 milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağladık”

Uraloğlu, “Marmaray üzerinden hizmete açıldığı günden bu yana 1 milyarın üstünde seyahat gerçekleşti. 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açtığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosundan şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sağladık. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul’da ki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasını bakanlığımız inşa etmiş olacak” şeklinde konuştu.

“Yolcularımız, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebilecektir”

Altunizade metro hattına ilişkin konuşan Uraloğlu, “Bu bölgeler hem turistik hem de ibadet amaçlı olarak çok ziyaret edilen alanlar olduğundan dolayı bu hattı da bir an evvel tamamlamayı hedefliyoruz. Hattımızı inşallah 2025 yılı içerisinde hizmete açma hedefiyle çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Ana Hat, Peron ve Bağlantı tünelleri kazı-destek imalatlarını yüzde 84 oranında tamamladık. İstasyonlarda kazı-destek çalışmalarına devam ediyoruz. Altyapı deplase çalışmalarını da diğer çalışmalarımızla birlikte eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Projemizi tamamladığımızda, saatte 8 bin 100 yolcumuz, Altunizade-Bosna bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebilecektir” dedi.