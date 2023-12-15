Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan kritik barajlardan biri olan Nilüfer Barajı, geçtiğimiz yıl aralık ayında kuruyarak endişe yaratmıştı. Ancak bu yıl mevsim normallerinin üzerinde düşen yağışlarla birlikte barajın doluluk oranı yüzde 37'ye ulaştı. Aynı zamanda Doğancı Barajı da yüzde 70'i aşarak su kaynaklarını güçlendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, Nilüfer Barajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 doluluk seviyesine ulaşırken, yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı yüzde 71 doluluk oranına erişti.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, mevsim normallerinin üzerindeki yağışlarla barajlardaki su rezervinin geçen yılın üç katına çıktığını belirterek, "Geçen sene bu zamanlarda Nilüfer Barajı tamamen kuruydu, ancak şu anda yüzde 37 doluluk seviyesine ulaştı. Doğancı Barajı ise yüzde 71 doluluk oranıyla su ihtiyacını karşılamaya hazır durumda" dedi.

Gülenç, 2022 yılına göre avantajlı bir durumda olduklarını ifade ederek, geçen yılın su sıkıntısı nedeniyle devreye aldıkları yer altı kuyularına şu anda ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Barajlardaki su rezervinin 35 milyon metreküpe çıktığını belirten Gülenç, Bursa'nın 104 günlük su rezervine sahip olduğunu vurguladı.

Ancak, suyun bol olmasıyla birlikte Gülenç, Bursalılara su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunarak, "Suyu tasarruflu kullanmaya devam etmelerini Bursa halkımızdan beklemekteyiz. Bu sene suyumuz bol diye rehavete kapılmayalım" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Bursa'nın 2060 yılına kadar su ihtiyacını karşılamak amacıyla Çınarcık Barajı projesinin ihale sürecinin tamamlandığını belirten Gülenç, projenin yakın zamanda temel atma töreniyle başlayacağını aktardı.

MURAT AVCI