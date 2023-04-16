Bursa 2. bölge 1. sıra AK Parti Bursa Milletvekili adayı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün elektrikli bir otomobili konuşuyoruz. AMa bakın buradaki genç arkadaşlarımız inşallah hidrojenle çalışan otomobilleri yapacaklar. Çünkü biz onların ufkunun genişlemesi için onlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Onları desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde, BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması 15-19 Nisan tarihlerinde Bursa Yunuseli Havalimanında gerçekleşiyor. Bu yıl sadece Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen yarışmada İHA’lar yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlandı. Gençlerin tasarladıkları İHA’lar müsabaka sırasında aynı anda havada olacak ve birbirleri ile mücadele edecek. “Savaşan İHA” ve “Kamikaze İHA” görevleri olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışma heyecanlı anlara sahne olacak.

Gençleri İnsansız Hava Araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmaya bu yıl toplamda 754 takım başvuruda bulundu. Bu takımların arasından 12 farklı ilden 22 Takım 190 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı. TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde en yüksek ödüle sahip yarışmalar arasında ola Savaşan İHA’da birincilik ödülü 500 bin TL, ikincilik ödülü 350 bin TL, üçüncülük ödülü ise 250 bin TL olarak belirlendi.

Stantları gezen Bakan Varank, TEKNOFEST çerçevesinde bu sene 41 farklı kategoride yarışmalar düzenlediklerini söyledi. Bakan Varank, "TEKNOFEST artık sadece bir Türkiye’nin markası değil, dünyanın markası haline geldi. 300binden fazla takım,1 milyon yarışmacı başvurusunu yaptı. İşte finalleri gerçekleştiriyoruz. Tabi Bursa olarak da birkaç senedir insansız hava araçları yarışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Elimizden gelenin en güzelini Türkiye’nin dört bir tarafından gelen genç kardeşlerimize göstermeye çalışıyoruz. Onları ağırlıyoruz ama aynı zamanda şehrimizden işte bakın burada genç kardeşlerimiz var. Hepsini bu yarışmalara davet ettik. Gelsinler, görsünler. Abileri nasıl insansız hava aracı yapıyor, yarışmalarda neler yapılıyor? Aynı zamanda burada bilim atölyeleri var. İşte bu genç arkadaşlarımızı da bu yarışmalara davet ediyoruz. Aileleriyle birlikte aslında Bursa’ya teknolojiyi getirmiş oluyoruz" dedi.

Türkiye’de 21yıldır taş üstüne taş koymanın, Türkiye’yi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapacak yatırımları yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Bakan Varank, "Dün Türkiye’nin yerli ve imkanlarla geliştirip ürettiği İMECE gözlem uydusunu uzaya fırlattık. Bunlar çok önemli gelişmeler. Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandıran gelişmeler ama bunlar bir günde olmadı. Zaman zaman şu eleştiri de duyuyoruz. ’Siz bu yatırımları seçim için mi yapıyorsunuz? Seçim zamanı geldiğinde bu açılışları yapıyorsunuz.’ Değerli arkadaşlar İMECE uydusu 6yıllık proje. Türkiye’nin otomobili on yıllardır konuştuğumuz bir proje. İşte TEKNOFEST’i kaç yıldır düzenliyoruz. Bunlar akşamdan sabaha yapabileceğiniz işler değil. Biz yıllardır bu alanlara yatırım yapıyoruz ve inşallah bunların karşılığını da önümüzdeki dönemde çok farklı elde edeceğiz. Türkiye’nin otomobili tüm Türkiye’ye şunu gösterdi. Biz istersek, biz inanırsak, biz özellikle gençlerimize yatırım yaparsak Türkiye’nin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. İşte bunun örneği İMECE uydusunda var, Türkiye’nin otomobilinde var. Bakın bugün elektrikli bir otomobili konuşuyoruz ama bakın buradaki genç arkadaşlarımız inşallah hidrojenle çalışan otomobilleri yapacaklar. Çünkü biz onların ufkunun genişlemesi için onlara yatırım yapmaya devam ediyoruz, onları desteklemeye devam ediyoruz. Buradan tüm halkımıza şunu söyleyelim. Türkiye kabiliyetleri yüksek bir ülke. Evet zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Dünya konjonktürünün getirdiği sıkıntılar Türkiye’yi de etkileyebiliyor. Ama biz hedeflerimizi koyduk. Bu hedeflere doğru da dolu dizgin yürümeye devam ediyoruz. İnşallah cumhurbaşkanımızın liderliğinde işte bu genç arkadaşlarımız sayesinde biz Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz diyoruz" dedi.

Katılan takımlar ayrıca Togg’u deneme fırsatı buldu.