Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek yılın asgari ücretini belirlemeye yönelik önemli bir gündemlerinin olduğunu belirtti. Işıkhan, enflasyonun neden olduğu yükü azaltmayı amaçladıklarını vurguladı ve şunları dile getirdi: "Yıl sonunda asgari ücrette bu enflasyon yükünü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. Özellikle sabit gelire sahip çalışanlar için mevcut koşulların ne kadar zorlayıcı olduğunu göz önünde bulundurmalıyız."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda yürürlüğe girecek asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacak.