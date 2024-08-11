Malatya’ya bir dizi temas, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i makamında ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya’da sürdürülen çalışmalar hakkında Başkan Er’den bilgiler aldı. Başkan Er, Malatya’da TOKİ konutlarının ve iş yerlerinin hızla yükseldiğini belirterek, devletin ve hükümetin her zaman Malatya’ya büyük destekler verdiğini söyledi.

Belediye ziyareti sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte Emlak Konut tarafından yapılan Bakırcılar Çarşısı’nın şantiye alanını inceleyen Bakan Yardımcısı Karaloğlu, burada bir toplantı düzenleyerek, gerçekleştirilen çalışmaların son durumuna dair ilgili kurum müdürlerinden bilgiler aldı.

Toplantının ardından Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Vali Yavuz ve Başkan Er, Yeşilyurt ilçesinde yapımı devam eden İkizce TOKİ Deprem Konutları’nın bulunduğu alana geçerek, burada yapılan çalışmaları da yerinde incelediler ve yetkililerden bilgiler aldılar.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, TOKİ konutlarında yapılan incelemelerin ardından Afet Koordinasyon Merkezi’ne geçerek, burada Afet Koordinasyon Toplantısına katıldılar.