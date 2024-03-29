İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle "yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan

Talgat Baisaov ve

“Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan

Maxat Rakhishov

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı.️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.

Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen “MAHZEN-23” operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında

Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov;

ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.