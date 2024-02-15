İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımla Fetö'ye yönelik yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi;

"14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-6”Operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı!

FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir’de FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-6” Operasyonlarında: Örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün “Gaybubet Evlerinde" barınan, Örgütün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde yer alan,

Örgütün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde yer alan,

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve Örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalandı

Operasyonlar sonucu;

Sahte kimliklere,

Çok miktarda Türk Lirasına ve

Dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin

Hain FETÖ’ye Göz Açtırmayacağız

Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz"