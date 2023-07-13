Jandarma Komutanlığı'nın Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabını duyurdu.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat çalışmaları sonrasında Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge komutanlıklarının emir ve komutasında süren Şehit Jandamra Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde operasyon düzenlendi.

Bölgedeki operasyona Atak Taarruz Helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timleri de katıldı.

Operasyonda 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Jandarma Komutanlığı'ndaki kahramanları tebrik ettiği paylaşımında, "Aziz milletimiz sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.