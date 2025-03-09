Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 3 milyon 541 bin 972 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerin detayları ise şu şekilde:

61 sürücüye , ışıklı veya sesli uyarı işaretleri (çakar) bulunan cihazları mevzuata aykırı şekilde kullandıkları için işlem yapıldı.

, ışıklı veya sesli uyarı işaretleri (çakar) bulunan cihazları mevzuata aykırı şekilde kullandıkları için işlem yapıldı. 149 bin 309 sürücü , hız sınırlarını ihlal ettiği için cezalandırıldı.

, hız sınırlarını ihlal ettiği için cezalandırıldı. 29 bin 367 araç , periyodik muayenesini yaptırmadığı için işlem gördü.

, periyodik muayenesini yaptırmadığı için işlem gördü. 26 bin 462 sürücü , emniyet kemeri takmadığı için uyarıldı.

, emniyet kemeri takmadığı için uyarıldı. 17 bin 62 sürücü , ehliyetsiz araç kullandığı için işlem yapıldı.

, ehliyetsiz araç kullandığı için işlem yapıldı. 8 bin 997 araç, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmadığı için cezalandırıldı.

Toplamda 528 bin 511 araca ve sürücüye işlem yapıldığı belirtilen paylaşımda, Bakan Yerlikaya, vatandaşları trafik kurallarına harfiyen uymaya ve aşırı hız yapmamaya çağırdı. Ayrıca, araçlarda ve toplu taşıma araçlarında emniyet kemeri takmanın önemine vurgu yaparak, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” ifadelerini kullandı.