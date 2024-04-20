Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletme önünde meydana gelen silahlı kavganın görüntüleri gündem olmuştu. Kavga, gece saatlerinde Türkmen Mahallesi'nde eğlence mekanında yaşandı. Tartışmanın ardından geri dönen grup, av tüfekleriyle mekana baskın yaptı. Polis olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili görüntülerin de yer aldığı bir paylaşım yaparak yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya, çeşitli suçlardan 'suç kayıtları' da olan şahıslardan 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları açıkladı;

"Kuşadası’nda 19 Nisan günü meydana gelen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde yer aldığı üzere; Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir işletme önünde kavga yaşanmış ve av tüfeğiyle işletmeye doğru ateş açılmıştır. Olay yerine polislerimiz intikal etmiş, şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak çeşitli suçlardan "suç kayıtları" olan B. S., Ö.K., T. K., Z.S., C. K. ve D. İ. isimli şahıslar gözaltına alınmış ve B.S. ile Ö. K. TUTUKLANMIŞTIR. Diğer şahıslara ise ADLİ KONTROL KARARI verilmiştir. Ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara, halkımızın huzurunu kaçıranlara ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"