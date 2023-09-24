Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz’da düzenlenen ‘Büyük Kastamonu Buluşması Festivali’ne katıldı. Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

‘Büyük Kastamonu Buluşması Festivali’ Beykoz Spor Ormanı’nda başladı. Yöresel halk oyunları, yemekler ve birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivale Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu dernek başkanları, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yumaklı, festivalde sergilenen halk oyunlarını izledi ve vatandaşlar ile sohbet etti. Festival, düzenlenen konserler ile devam ediyor.