Yumaklı, toplamda 73 yangınla mücadele edildiğini belirtti. Coğrafi şartların zorluğu nedeniyle bazı bölgelerde müdahalenin güçleştiğini, özellikle engebeli arazi, dik kayalıklar ve kanyonların çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Ekiplerin sahada konumlandığını ve rüzgarın zaman zaman müdahaleyi zorlaştırmasına rağmen çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yumaklı, yangınlarla adeta bir savaş halinde olduklarını, bu yangınların geçen yıllardakilerden daha güçlü ve kontrol edilmesi daha zor olduğunu belirtti. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren 10 derece artacağının öngörüldüğünü söyleyen Bakan, bu durumun yangın riskini artıracağına dikkat çekti. Ayrıca kamuoyunda yayılan yalan bilgi ve iftiralara yanıt vermeyeceklerini, sadece doğruyu anlatacaklarını vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi