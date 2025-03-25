ÖĞRETMENİN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI

Ziyaretini kimseye haber vermeden gerçekleştiren Bakan Tekin, 1/C sınıfına girerek sınıf öğretmeni Gülfidan Alptekin’in doğum gününü kutladı. Öğretmen ve öğrencilerle samimi bir şekilde sohbet eden Tekin, eğitimle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

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ÖĞRENCİLERLE SICAK DİYALOG

Bakan Tekin, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların sorularını yanıtladı ve onlara moral verdi.

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 Aynı zamanda öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi aldı. İnegöl’deki kısa ancak anlamlı ziyaretin ardından Bakan Tekin, Bursa’daki programına devam etmek üzere okuldan ayrıldı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ