ÖĞRETMENİN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI

Ziyaretini kimseye haber vermeden gerçekleştiren Bakan Tekin, 1/C sınıfına girerek sınıf öğretmeni Gülfidan Alptekin’in doğum gününü kutladı. Öğretmen ve öğrencilerle samimi bir şekilde sohbet eden Tekin, eğitimle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

ÖĞRENCİLERLE SICAK DİYALOG

Bakan Tekin, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların sorularını yanıtladı ve onlara moral verdi.

Aynı zamanda öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi aldı. İnegöl’deki kısa ancak anlamlı ziyaretin ardından Bakan Tekin, Bursa’daki programına devam etmek üzere okuldan ayrıldı.