Özellikle satış bedelini düşük göstererek tapu harcını azaltmaya çalışan mülk sahipleri, yakın takibe alındı. İlk incelemelerde usulsüzlük tespit edilen vatandaşlara tebligatlar gönderilmeye başlandı; ilgili kişilerin ise il müdürlüklerinde savunma yapmaları istendi.

Her geçen yıl daha da büyüyen vergi kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan bu yeni süreçte, Bakanlık denetim ekiplerini artırarak süreci daha da hızlandırdı.

Geçmiş aylarda SGK'nın sahte sigortalılarla ilgili başlattığı ifade alma süreci bu kez tapu satışlarında devreye girdi. 2024 yılına ait konut satışlarını mercek altına alan Bakanlık, rayiç bedel üzerinden gösterilen ancak geriye kalan tutarı elden ödenen satış işlemlerine odaklandı.

Tapu harcından tasarruf etmek adına sıkça başvurulan bu yöntem, hem alıcıyı hem de satıcıyı cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir. Gerçek satış bedelini düşük göstererek işlem yapan kişiler için yüklü para cezaları kapıda.

Bakanlık, satış işlemlerinin yasalara uygun şekilde, gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerektiğini hatırlattı. Denetimlerde geçmişe yönelik usulsüz işlemleri tespit edilen vatandaşların, beyan edilen bedel ile gerçek satış değeri arasındaki farkı, yasal faiziyle birlikte geri ödemesi zorunlu olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu tür uygulamalara karşı sıfır tolerans politikası izleyeceğini belirterek, vatandaşlara "kısa vadeli kazanç için uzun vadeli cezaları göze almayın" uyarısında bulundu.