Balakuş, bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığına dikkat çekerek, TOKİ 3. Etap çevresindeki ulaşım ve yol güvenliği sorununun artık ertelenemez bir noktaya geldiğini söyledi.

“AYNI NOKTADA YAŞANAN KAZALAR DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR”

Yaşanan kazanın büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirten Murat Balakuş, özellikle hamile bir vatandaşın da kazada bulunmasının olayın vahametini artırdığını ifade etti.

Balakuş, “TOKİ 3. Etap bölgesinde yaşanan son kaza hepimizi derinden üzmüştür. Bir ailenin, motosikletle seyir halindeyken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmesi son derece ciddi bir olaydır. Daha da önemlisi, bu bölgede daha önce de kazaların yaşandığını biliyoruz. Aynı bölgede benzer olayların tekrar tekrar meydana gelmesi, burada ciddi bir ulaşım ve güvenlik sorununun bulunduğunu göstermektedir” dedi.

“TEKNOLOJİK VE MODERN BİR KENTTE BU GÖRÜNTÜLERİ KABUL EDEMEYİZ”

İnegöl’ün hızla büyüyen bir ilçe olduğuna dikkat çeken Balakuş, yeni yerleşim alanlarının oluşturulurken ulaşım güvenliğinin de aynı ölçüde planlanması gerektiğini belirtti.

Balakuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İnegöl büyüyen, gelişen ve nüfusu her geçen gün artan bir ilçedir. Yeni yerleşim alanları oluşturulurken sadece konut yapmak yeterli değildir. İnsanların o bölgeye güvenli şekilde ulaşabilmesi, araç ve yaya trafiğinin güvenli biçimde düzenlenmesi gerekir. Vatandaşlarımızın korku içerisinde kullandığı yolların bulunması, İnegöl adına kabul edilebilir bir durum değildir.”

“ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ”

TOKİ 3. Etap çevresinde gerekli incelemelerin kapsamlı biçimde yapılması gerektiğini vurgulayan Balakuş, yol kenarlarındaki güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Balakuş, “Bölgede gerekli bariyerlerin bulunup bulunmadığı, yolun fiziki yapısı, aydınlatma durumu, trafik işaretleri ve sürücülerin güvenliğini etkileyen diğer unsurlar detaylı şekilde incelenmelidir. Burada yapılacak çalışmaların temel amacı bir sonraki kazayı önlemek olmalıdır. Bunun için illa yeni bir acının yaşanmasını beklememeliyiz” ifadelerini kullandı.

“YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Balakuş, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Balakuş, “Buradan ilgili tüm kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz. TOKİ 3. Etap bölgesindeki ulaşım güvenliği sorunu bir bütün olarak ele alınmalı ve kalıcı çözüm üretilmelidir. Vatandaşlarımızın can güvenliği söz konusu olduğunda kurumların sorumluluğu birbirine bırakmasını değil, birlikte hareket etmesini bekliyoruz” dedi.

“BİR KAZA DAHA YAŞANMADAN ÖNLEM ALINMALI”

Yaşanan son kazada yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Murat Balakuş, özellikle hamile kadının sağlık durumunun iyi olmasını temenni etti.

Balakuş açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yaşanan kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bugün sadece geçmiş olsun demekle yetinemeyiz. Çünkü mesele artık tek bir kazanın ötesindedir. Aynı bölgede tekrar eden kazalar varsa ortada çözülmesi gereken bir problem vardır. İnsan hayatını korumak için gereken tedbirler, yeni bir kaza yaşanmadan alınmalıdır. Biz Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanlığı olarak bu konunun takipçisi olacağız. İnegöl’ün hiçbir noktasında vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden sorunların görmezden gelinmesine izin verilmemelidir.”