Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP’li belediyeler SGK’ya olan borçları ödesinler. Bakanlık yakın zamanda borçları tahsil etmeye başlayacak." açıklamasına tepki gösterdi. Bozbey, "Birçok belediyenin direkt olarak bakanlıktan kesilmesi durumunda maaşları ödeyemez hale gelirler." dedi.

Erdoğan, partisinin Meclis’teki Grup Toplantısı’nda CHP’li belediyelerin SGK borçlarını ödemediğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu borçların tahsiline başlayacağını duyurdu. Erdoğan, "Belediyeler Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Öyle 25 kuruşa simit yok." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya yanıt veren Mustafa Bozbey, AK Parti yönetiminden devraldığı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 28 milyar liraya yakın borcu olduğunu ve bunun yaklaşık 4,5-5 milyar lirasının SGK borcu olduğunu belirtti. Bozbey, SGK borçlarının tahsil edilmesi halinde belediyelerin zorunlu hizmetlerinde kesintiler yaşanabileceğini ve personel maaşlarının ödenemeyeceğini vurguladı. “Bunun gerçekleşmesi halinde, sadece CHP değil, tüm belediyeler çok zor duruma düşecek.” dedi.

Bozbey, AK Parti'den devralınan borçların yapılandırmaya gidildiğini ve belediyelerin zorunlu hizmetlerini yürütebilmesi için sigorta ve vergi konularında hafifletilme ve yapılandırma beklediklerini ifade etti. Ayrıca, belediye paylarındaki kesintilerin ertelenmesini talep ettiklerini belirtti.

Erdoğan, açıklamalarında ayrıca belediyelerin SGK borçlarının ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Belediyeleriniz birikmiş borçlarını ödesin. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok." dedi. Erdoğan, emeklilere yapılan yardımlardan bahsederek, kamu bankalarının öncülüğünde emeklilere promosyon ödemesi yapıldığını hatırlattı.