BAKANLIK HUKUKİ DESTEK VERECEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak için başvuran ve başörtülü olduğu gerekçesiyle başvurusu reddedilen Dilara Çiçek'e ilişkin açıklama yaptı.

DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ

YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’da yapılacak Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencimiz Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olması gerekçesiyle reddedilmesi ile ilgili açıklamamızı kamuoyunun dikkatine sunarız: Kıymetli öğrencimiz Dilara Çiçek’in İstanbul’da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde başörtülü olması nedeniyle görev almasının ve bu vesileyse eğitim hakkının engellenmesini kınıyoruz. Öğrencimizle yaptığımız görüşmede kendisine olan destek ve güvenimizin tam olduğunu, yaşadığı mağduriyeti gidermek ve iyi bir hekim olma çabasına destek olmak amacıyla üniversitelerimizin diş hekimliği üzerine yapacakları etkinlik ve kongrelere davet edeceğimizi ilettik."

SÜRECİ ANLATTI

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Dilara Çiçek, işe başvuru süreci ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Çiçek, 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresinde görev almak için Türk Diş Hekimleri Federasyonu'nun anlaştığı aracı kuruma giderek başvuru yaptığını söyleyerek, "Diş hekimlerinin olduğu WhatsApp grubumuza gönderilen formu doldurunca aracı kurum beni aradı ve Kadıköy'deki yerlerinde görüşmeye gittik. Oraya gittiğimizde her şey yolundaydı." dedi.

Beraber gittiği arkadaşı da dahil aracı kurumun çalışmak için başvuranların işe alındığını belirten Çiçek, aracı kurumun çalışmak için öncelik olarak diş hekimlerinin tercih edildiğini söylediğini dile getirdi. Arkadaşlarına yapılan geri dönüşün ardından aracı kurumu kendisini "unuttuğunu" düşünerek aradığını ifade eden Çiçek, "İşe alımlardan sorumlu Başak Hanım'ı aradım ve neden aranmadığımı sordum. Kendisi ismimi sordu, dosyama baktı. Sonra bana, 'Dünya Diş Hekimleri Federasyonu tesettürlü çalışan istemiyor' dedi. Tabii çok şaşırdım yani ne tepki vereceğini de bilemedim. Böyle bir cümle kurulmasını hiç beklemiyordum. Ardından da 'Başka kongrelerimiz var. İsterseniz sizi ona aktaralım' dedi. Ben diş hekimliğiyle alakalı olduğu için burada çalışmak istemiştim." dedi.

BAKANLIK HUKUKİ DESTEK VERECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çiçek'in İstanbul'da düzenlenecek kongrede görev alma talebinin başörtülü olması sebebiyle reddedilmesinden utanç ve üzüntü duyduklarını belirtmişti.

Bakan Göktaş, "Kendisine ulaşarak maruz kaldığı ayrımcılık karşısında hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destekçisi olacağımızı ve süreci bizzat takip edeceğimizi ifade ettik. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiası üzerine Başsavcılık tarafından “nefret ve ayrımcılık” suçundan soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.