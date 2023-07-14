Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, “Aile ve Gençlik Bankası” adı altında “evlilik kredisi” vaadiyle sahte internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık hakkında vatandaşlara uyarıda bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza ‘evlilik kredisi’ vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar edilmemesi istendi.

"Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu dikkate almayınız" denilen paylaşımda, "Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfası ve bu internet sayfası ilgilileri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.