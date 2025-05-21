AB’nin “ReArm Europe” yani “Avrupa’yı Yeniden Silahlandır” stratejisi çerçevesinde alınan bu karar, özellikle Yunanistan’da ciddi rahatsızlığa neden oldu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, gelişmeye tepkisini “Düşman surların içindeyse Avrupa’yı savunamayız” sözleriyle dile getirdi. Atina yönetimi, Türkiye’yi dışlamak için Brüksel’de tüm diplomatik yolları denese de Avrupa Komisyonu bu girişimlere kapılarını kapattı.

AB, yeni sistem kapsamında aday ülkelere stratejik ortak olarak SAFE fonu aracılığıyla neredeyse faizsiz savunma desteği sunacak. Türkiye, bu fonlamadan yararlanacak kilit ülkeler arasında gösteriliyor.

Yunanistan’ın karşı hamleleri, Avrupa başkentlerinde yankı bulmadı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de yaptığı açıklamada Türkiye için “Stratejik ve teknik açıdan vazgeçilmezdir. Artık kapı eşiğinde değil, içeridedir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin savunma sanayi üretim kapasitesinin Fransa’nın yaklaşık 30 katı olduğuna dikkat çeken Rutte, Atina’nın tavrını “gerçeklikten kopuk” şeklinde değerlendirdi.

Öte yandan, AB’nin oybirliği kuralından nitelikli çoğunluk esasına geçmesiyle, Yunanistan’ın Türkiye’yi veto etme çabaları da işlevsiz hale geldi. Avrupa’daki diplomatik kaynaklar, “Türkiye artık dışlanamaz, bu gerçek kabul edilmeli” yorumunu yaptı.

Yunanistan’da ise iç siyasi tansiyon yükseldi. Meclis Üyesi Michalis Katrinis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan etkisi karşısında kendi hükümetini pasiflikle suçladı. Katrinis, “Türkiye, Mısır gibi kilit ülkelerle savunma iş birlikleri kurarken, biz yalnızca iletişim oyunlarına sıkışıp kaldık” dedi.