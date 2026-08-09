AYM, aynı konuya ilişkin ikinci bireysel başvurunun daha önce açılan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirilmesine hükmetti.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan başvuruyu 6 Ağustos 2026 tarihinde ele alan yüksek mahkemenin dosyaları birleştirme kararı, davanın seyrine ilişkin önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, esas incelemenin ilk başvuru üzerinden sürdürüleceğini belirterek, bu adımın Anayasa Mahkemesi’nin nihai kararını yakın dönemde açıklayabileceğine işaret ettiğini ifade etti.

Davanın temelini, 2023 genel seçimleri öncesinde görevde bulunan memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmaması oluşturuyor. Başvuruda, görevdeki memurlar ile memur emeklilerinin aynı mevzuat kapsamında değerlendirilmesine rağmen seyyanen zam konusunda farklı uygulamaya gidildiği savunuluyor.

Avukat Gündoğan, AYM’den başvurucular lehine bir karar çıkması halinde memur emeklilerinin aylıklarında önemli bir artış gündeme gelebileceğini öne sürdü. Gündoğan’a göre aylıklara yaklaşık 25 bin liralık seyyanen artış yapılabileceği gibi, Temmuz 2023’ten itibaren oluşan geriye dönük alacakların da kişi başına 1 milyon liraya yaklaşabileceği iddia ediliyor.

Ancak söz konusu başvuru yalnızca memur emeklilerini kapsıyor. Bu nedenle olası olumlu bir kararın işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini doğrudan kapsamayacağı belirtiliyor.

Seyfettin Çilesiz, başvurunun daha kısa sürede gündeme alınması amacıyla daha önce bir imza kampanyası da başlatmıştı. Kampanya kapsamında toplanan yaklaşık 1 milyon imzanın Anayasa Mahkemesi’ne teslim edildiği ifade edildi.

Gündoğan, memur emeklilerinin artan yaşam maliyetleri karşısında ekonomik güçlük yaşadığını belirterek, AYM’den konuya ilişkin hukuki belirsizliği giderecek kararın kısa sürede verilmesini beklediklerini söyledi.