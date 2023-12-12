Bakanlığın doğalgaz destek ödemesine dair yeni bir detay ortaya çıktı. E-devlet platformunu kullanarak doğalgaz destek ödemesinden faydalanamayanlar için Aile Bakanlığı cep telefonlarına o kritik mesajı gönderdi. İşte detaylar…

Kış aylarının gelmesi ile beraber doğalgaz masrafını azaltmak için destek arayışında olanlara devlet aylık yardım ödemesi yapıyor. 900 TL'den 1.500 TL'ye çıkarılan doğalgaz destek ödemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. E-devlet platformunu kullanarak başvuruda bulunmak isteyenler fakat red yanıtı alanları için Bakanlık cep telefonlarına gün içinde tüm hak sahiplerine ortak bir mesaj gönderdi.

Doğalgaz Destek Ödemesi Tüm Kış Yatacak!

Bakanlık tarafından yapılan yardım 1.500 TL olan doğalgaz destek ödeneği en yüksek 3.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Isıl harita üzerinden yapılan değerlendirme ile hanede yaşayan kişi sayısı üzerinden planlanan rakam hesaplara otomatik olarak aktarılıyor. “Ödemelerin 8 ay boyunca kış dönemine denk gelen aylarda yapılmasına karar verilmiştir” açıklamasını yapan Bakanlık konu ile ilgili yeni bir mesaj paylaştı.

İşte O Mesaj!

Cep telefonlarına gönderilen mesajda işte şu ifadelere yer verildi: “Sayın vatandaşımız doğalgaz desteği kapsamında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için hanenizdeki doğalgaza ilişkin faturayı ikametgahınızın bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ibraz ettirmeniz gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü”