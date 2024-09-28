Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, dünyanın yakından takip ettiği Leyla Gencer Şan Yarışması final törenine katıldı. Dünya sahnelerinde parlayacak yıldızları ilk izleyenlerden olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ovalıoğlu, kültür sanat etkinlikleriyle Bakırköy’de yeni bir dönemi başlatacaklarını söyledi.

Türkiye’nin alanındaki tek uluslararası yarışması olan ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu tarafından düzenlenen ‘Leyla Gencer Şan Yarışması’, dünya opera sahnelerinin yıldızlarını belirlemek için bu yıl 10. kez düzenlendi. Düzenlendiği ilk yıldan bu yana pek çok önemli ismi dünya sahnelerine kazandıran yarışmanın finali, Amerika’dan Uzakdoğu’ya 17 ülkeden 42 şancı arasından finale kalan 8 şancının sahne aldığı törenle Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı. Dünyaca ünlü birçok sanatçı ve sanatseverin bir araya geldiği finali, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da izlerken, kendisine Sanat Danışmanı Ragıp Savaş da eşlik etti.

Jüri Çinli sanatçıyı, vatandaş Nazlıcan Karakaş’ı seçti

Görkemli finalin galasında İtalyan şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde birer arya seslendiren finalistler, jürinin vereceği üç büyük ödülün yanı sıra izleyicilerin oylarıyla belirlenen Leyla Gencer Halk Ödülü için yarıştı. Yarışmanın birincisi Çin Halk Cumhuriyeti’nden Bas HuanHong Li olurken, ülkemizi temsil eden Soprano Nazlıcan Karakaş ikinci, Ukrayna’dan Soprano Maria Knihnytska ise üçüncü oldu. Dinleyicilerin oylarıyla belirlenen Halk Ödülü’nün sahibi ise yine Nazlıcan Karakaş oldu.

"Leyla Gencer’in adını yaşatırken Bakırköy’ü kültür sanat merkezi yapacağız"

Dünya sahnelerinde parlayacak yeni yıldızları ilk izleyenler arasında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, "Dünyanın ’La Diva Turca’ olarak tanıdığı Soprano Leyla Gencer, ülkemizin gurur kaynağıdır. Adını taşıyan Opera ve Sanat Merkezi ile kişisel eşyalarının bulunduğu müze niteliğindeki Leyla Gencer Evi’ne ev sahipliği yapmak ise bizi ayrıca onurlandırıyor. Biz de, ’Bakırköy’de Kültür Sanatta Yeni Bir Dönem’ niteliğindeki çalışmalarımızla sanat sezonunu, Leyla Gencer’in doğum günü olan 10 Ekim’de, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde açıyoruz. Yıllar sonra kapılarını sanatseverlere açtığımız Opera ve Sanat Merkezi’miz başta olmak üzere yapacağımız etkinliklerle sanatçımızın adını yaşatırken Bakırköy’ü de Kültür Sanat Merkezi yapacağız" diye konuştu.