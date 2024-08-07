Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kaldırım işgalini sonlandırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler nüfus hareketliliğinin en yoğun olduğu bölgede vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan olan kaldırım işgallerine karşı denetime çıktı. Denetimler sırasında kaldırım ve yola bırakılmış masa, sandalye, levha ve duba gibi eşyalar kaldırıldı. Esnafa uyarılarda bulunan zabıta ekipleri denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, göreve gelir gelmez denetimlerin artırılması talimatını verdi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin hızlıca sonuçlandırılmasını isteyen Ovalıoğlu’nun talimatı üzerine denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri vatandaşların en çok şikayet ettiği kaldırım ve yol işgallerine karşı uygulama yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri nüfus hareketliliğinin en yoğun olduğu bölge olan Bakırköy Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde denetime çıktı. Denetimlerde kaldırım ve yola bırakılmış masa, sandalye, levha ve duba gibi eşyalar kaldırıldı. Esnafa uyarılarda bulunan zabıta ekipleri denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Kaldırım ve yol işgaline denetimlerin artırılacağını ifade eden Zabıta Komiseri İsfendiyar Bayındır, “Uyarılarımızı önce yazılı olarak tebligatlarla daha sonra ise anonslu olarak yaptık. Bu çalışmalardan sonra kaldırım işgaline sebebiyet dubalar, masa ve sandalye gibi malzemeleri kaldırdık. Bu konuda rutin kontrollerimiz devam edecek" diye konuştu.