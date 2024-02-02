Bakırköy Sahil Yolunda bulunan 6 katlı otelde yangın paniği yaşandı. Mutfak bölümünde çıkan yangın nedeniyle müşteriler tahliye edildi. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Bakırköy Cevizlik Mahallesi Kenedy Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı otelin mutfak bölümünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, otelin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyünce çalışanlar, durumu itfaiye haber verdi. Ardından otel yetkilileri, çalışan ve müşterileri tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri ise yan yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otelin mutfak bölümünde hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangın nedeniyle panik yaşayan müşteriler soğutma çalışmalarının ardından otele geri döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.