Divan Başkanı Bahattin Korkmaz'ın yönetiminde gerçekleştirilen kongrede adaylara söz verildi.

Aday olan mevcut Başkan Hakan İnkaya, "Hepinizi saygı sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Perakende yasası vardır ve bu perakende yasasının maalesef savunucusu Bakkallar Odası olmuştur. Perakende yasası tüm meslekleri ilgilendiren bir yasadır bununda farkına varmak lazım. Günümüzde e-ticaret, perakende piyasasının aşağı yukarı yarısını almış bulunmaktadır. Klasik anlamda bir şeyler yapılabilir ama e-ticarette olmazsak yarınımızın ne olacağı belli değil. Bununla alakalı 4 seneden beri mecvut sanayi bakanımızı da ilettik. Dijital kooperatif diye bir kavram oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni bir kavram ama bu dijital kooperatif hepimize iyi gelebilecek bir kavram. Bu gün bir eve teslim koltuk satmak, gecenin 2’sinde televizyon alıyorsun ve bunlar online. Hepsi bir masraf. Özellikle esnafımız yararlanamıyor, bunu konuşmak lazım aslında. Perakende kanunu diyoruz, muhtemelen pazar günüde gelecek. Bizim asıl sorumuz bundan sonra mevcut şehir planları ve şehir planları bizi mahvediyor. Bir araştırma yaptım aşağı yukarı 35 sayfalık bir makalem var. Şu anda yaptığım tespitlere göre Türkiye’de ilk 5 ilçeyi araştırdım. İstanbul Beylikdüzü’nde 338 tane market var 124 tane bakkal var. Bursa Nilüfer’de 453 market 287 bakkal var. İstanbul Kadıköy’de 391 market, 236 bakkal var. Bunların hepsi yeni papülasyonlar. Bu modern şehirleşmede Nilüfer’de 2 tane mahalle var. Birinin nüfusu 18 bin diğerinin 4 bin 300 ve burada bakkal yok. Bu şehir planlarında bakkalın olmadığı bir yerde esnaf grupları almayacak. Bu bir sorun. Mevcut şehirlerde yerleşim planlarında bu bizim sorunumuz. Bunun gibi daha 6 tane mahalle var. Çankaya’da da var. Size somut bir örnek vereceğim. İnegöl’ün girişinde Batıkent var 312 daire var. Bakkal nerede var orada? Yok. Yeni bir şeyler söylemek lazım klasik söylemlerle bu işler olmuyor. İnegöl’e en son ticaret bakanı geleli 15 sene oldu ve gelip açtığı yerde bir bakkal dükkanıydı. E- ticarette olmamız için gereken şey dijital kooperatif ve yeni şehir planlarında mevcut belediye başkanlarının bu konuya dikkat etmesi lazım. Esnafımız bitiyor. Bakkal ve esnaflar sosyalleşme alanıdır. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Diğer aday Hakan Ekin ise "Rafların arkasında, kasanın önünde yaşayan esnaflarla birlikte başaracağız. Ben yıllardır sektörün içindeyim. Zor günlerde gördüm, iyi günlerde gördüm. Şunu çok iyi biliyorum. Esnafın değerini esnaf olmayan bilemez. Biz sektörden kopuk insanlardan oluşmuyoruz. Hala çalışan, dükkan işleten, kira ödeyen emekçi kardeşlerden oluşuyor. Biz odamızı bilgi, şeffaf, çalışkan denetim anlayışıyla yöneteceğiz. Devletin sunduğu bütün imkanlar üyemizin hizmetine getireceğiz. Hukuki adım kulaktan dolma kalmayacak. Esnafımızın doğrudan hizmeti olacak. Yerel Esnaf Günlük Kartı uygulamasıyla esnafımıza şehir içinde sosyal destek sağlayacağız. Çünkü biz bu sektörün dışından gelen insanlar değiliz. Biz bu meslek içinden geliyoruz. Zorluğu da biliyoruz, çözümü de. Bizim derdimiz kavga değil. Bizim derdimiz kazanılan esnaf, güçlü bir oda. Bu bir koltuk yarışı değil bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı daha yükseklere taşımaya talibiz." dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Üyeler kurulan sandıklarda oylarını kullandılar.

311 oy alan Hakan İnkaya yeniden başkan olurken rakibi ise 143 oy aldı.